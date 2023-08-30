嘉義縣啟動校園孳生源清除專案，並嚴格要求全縣143間各級公立學校全面落實「巡、倒、清、刷」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣目前累積登革熱本土確診8例，因緊鄰重災區雲林縣、台南市，早在今全台國中小開學日前，嘉義縣就啟動校園孳生源清除專案，並嚴格要求全縣143間各級公立學校全面落實「巡、倒、清、刷」，如被衛生局查獲陽性積水容器就開立改善單，未改善將依規裁處。

翁章梁說，鄰近縣市登革熱疫情持續延燒，各級學校陸續開學，教職員學生及境外生陸續回歸校園，校園恐成為疫情傳播熱點，引發另一波登革熱疫情風險。

翁章梁提醒，學校除加強校園環境巡視，避免積水容器孳生病媒蚊，也應監測師生健康狀況，呼籲師生人員如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛及出疹等症狀，務必通報校方，盡速就醫，並主動告知旅遊活動史，學校也應立即通報衛生單位以利即時因應，現全縣已有70家NS1快篩試劑合約院所提供輔助診斷，即時偵測通報，即時介入防治措施。

衛生局長趙紋華說，近幾年查核校園常見積水處有排水溝沉沙池、樹洞、空地低漥處、大型落葉、盆栽底盤、寶特瓶罐、廢棄飲料杯等積水孳生孒孓，每天進出校園的學生，一旦被攜帶病毒蚊子叮咬就會在學校爆發登革熱疫情，更可能蔓延擴大到社區，提醒各級學校務必清除校園內積水環境及髒亂點清理，衛生局將不定期查核，如經查獲陽性積水容器開立改善單，若未改善將依規裁處。