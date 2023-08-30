一名男子在網路其他平台看到他人寫的作文，題目為「同學會」，但文裡只簡單寫了7字「他們沒有邀請我」，他說這是史上最催淚作文，將其PO上網後，引發逾8千名網友關注，紛紛留言說「簡單扼要，我會給滿分，太催淚了。」

原PO近日於臉書社團《爆廢公社》轉發一張照片，圖中有2張作文紙，作文題目為「同學會」，但文內只寫了7字，「他們沒有邀請我。」原PO看了有感，將其封為「史上最催淚作文。」

圖文吸引逾8千名網友朝聖，「有後勁的極短篇，打幾分好呢」、「簡單扼要」、「我會給滿分，太催淚了」、「簡潔有力，滿分」、「文章最重要就是言簡意賅」、「鏗鏘有力，直抵內心最深處」、「文情並茂、扣人心弦的一篇感性、又感傷的敘述文，我給A+」、「笑著笑著就哭了」、「這有點悲催」。

另也有不少人認為同學會不參加或沒受邀，不必太在意，「你的人生不是只有他們」、「我現在的朋友，沒有一個是同學，都是出社會才交的」、「一個人的天下其實也不錯」、「很好啊！狂歡是一群人的孤單，孤單是一個人的狂歡」。