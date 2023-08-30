防堵國際詐騙電話，國際來話語音警示範圍將再擴大，NCC今日表示，中華電信市話（固網）的語音警示服務繼先前開通的前4碼為「＋886 9」，再擴大至全境外，等於從國外打來的電話都會警示，至於行動電話（中華電信、遠傳、台灣大哥大）的語音警示原本10月底前要上線，現在也有望提前到9月中。

翁柏宗表示，語音警示其實就是「詐騙集團與中華電信在拚ICT」，占市話9成市占的中華電信市話（固網）的語音警示服務繼先前開通的前4碼為「＋886 9」，會再把境外的所有來電都加入，時間大概7秒，且時間希望能夠提前到9月中，盡快讓防詐措施能夠上線。

中華電表示，分析165報案的詐騙電話，近9成是透過繞道、境外竄改電話號碼打到國內，惟來話號碼最前面顯示有「＋886」字樣，並非正常情況。中華電5月3日即全面攔阻國際來話顯示前4碼為「＋886 0」～「＋886 8」，偽裝成國內市話號碼的境外來話。

另考量來話顯示前4碼為「＋886 9」的國際漫遊來話，其中7成為正常話務，3成為疑似詐騙話務，即日起如接聽來話顯示前4碼為「＋886 9」之國際來話，會先聽到國語（這通是國際電話，請注意，小心詐騙）及台語（這通是國際電話，要小心喔，毋通乎人騙去）警示，聽完語音警示可再決定掛斷或接聽電話。

中華電表示，此服務藉由接通前之警示，提供市內電話用戶第一時間瞭解電話來自國外，藉此提高警覺，用戶也可以市內電話撥打「12165」進入語音服務系統，依語音提示關閉或開啟設定。另聽取「語音警示」時，可按市話話機「任一數字鍵」略過語音警示。