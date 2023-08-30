「小提琴王子」林子安先前遭爆劈腿好兄弟Willy的女友，而Willy正是T1聯盟台中太陽隊助教「鳥總」許智超的兒子，不過事隔多時，林子安昨(29日)突然在社群PO出報案單，強調：「靜待司法調查」，對此，Willy也做出回應。

林子安上個月公開對好友Willy致歉，表示不僅介入對方感情，還跟其女友發生四次性關係，甚至還拍攝影片，沒想到事隔數日，突然無預警刪文，接著另發聲明：「本人昨晚發布之貼文，並非事實」，坦言處理感情方面確實失當，但雙方已經充分溝通，希望事件就此落幕，豈料，他昨天無預警PO出報案單，表示案發後請律師陪同前往警局提出恐嚇、妨害自由，並提供錄音和錄影檔，目前由警方調查，就待司法結果出爐。

對此，Willy還原事件的來龍去脈，他指出林子安事發後約他去律師事務所簽協議書，沒想到自己表態不願意簽後，林子安便前往警察局報案，讓他怒斥：「要來道歉的是你們自己要來的，沒人強逼你們，你們離開還手牽手離開，吃藥就吃藥有做就有做」，接著公開對方惡人先告狀的行徑：「發文是你女友要求的，一年不刪文也是你女友要求的」，更忍不住說出重話：「真的很可恥」。

Willy指出林子安事後還要求一位自稱是「叔叔」的人，表示會給他一筆錢，但得刪除有關毒品的內容，不過好在自己相當有骨氣，並未收下該筆費用，接著曬出雙方對話私迅截圖，希望外界能判斷出誰才是最大受害者，接著怒斥：「為何做錯事的人都死不承認，還惡人先告狀，難道當初不公開導致是我的錯」。

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