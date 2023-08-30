副總統賴清德日前喊話，最想與中共領導人習近平共進晚餐，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，在大陸看起來，這不是釋善意而是在吃豆腐。陸委會日前規畫要開放陸團客來台，中共也表明這是「明放暗擋」，並不認為這是釋出善意的作法。

賴清德日前在台大接受學生「快問快答」，提及最想和習近平共進晚餐，之後接受外媒專訪兩度被問到最想和習吃什麼都未能回應，不過他日前接受電視節目專訪表示，會提供蝦仁飯加上全糖珍珠奶茶。

趙春山今天接受《風向台灣》節目專訪，批評賴此舉，就像當年陳水扁總統要請中共領導人胡錦濤喝茶「一樣的道理」，在大陸看起來就是在吃豆腐。

雖然賴清德日前過境美國非常低調，最近談話也避開台獨，但趙春山認為，賴的這些做法和說法是不是他心裡想的？「這個我是存了一個很大的疑問，他是被迫的，因為他知道這樣子才能夠爭取更多的中間選民」。

大陸方面相不相信賴說的話？趙春山也說，到目前為止，對岸跟賴完全沒有互信，這個互信的程度可以說是比蔡總統還要糟糕，蔡執政跟大陸本來就已經沒有互信，但大陸對賴的信任程度更差。

陸委會24日宣布規畫開放大陸團客與台灣團客每日各2千人次旅遊，並留有「視陸方回應，再確定實施日期」但書。趙春山分析，蔡政府認為這是釋出善意，但大陸的反應就是「明放暗擋」，「所以我認為在選前要開放，不是那麼容易的事情」。

至於蔡政府為何要選在現在宣布？他認為，主要原因應該是國內觀光旅遊業界有一些反彈，因為中國大陸已經對138個國家開放，唯獨沒有台灣，開放大陸團客對各國都極具吸引力，台灣業者被漏列當然會責怪政府。

趙春山表示，政府一方面想對業者做出一些回應，一方面也希望促使雙方能夠談判，不是小兩會之間，而是官方談判。我們這邊一定有它的考量，包括政治性和在商言商的考量，但大陸方面也會它的政治考量，當前兩岸政治氣氛不好，很多正常經貿商業來往都會受到影響，他認為，此事可能要到明年選後才會明朗。