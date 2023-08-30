國防部明年將恢復1年制義務役，屆時手榴彈訓練需求將大增。根據政府採購網刊載，陸軍將斥資3億7200萬元，預計自113年1月起至117年11月30日止，向中科院採購24萬枚「引信M204A2式手榴彈MK2式」。

中共頻對台文攻武嚇，為強化戰力，明年將恢復1年制義務役，國防部預估，明年正式施行後，1年義務役將有9127人、4個月軍事訓練役6萬9523人、116年1年義務役3萬5050人、軍事訓練役3萬2731人，1年義務役在118年將高達5萬3600人，軍事訓練役僅剩9309人。

根據政府採購網最新的決標公告，陸軍將斥資新台幣3億7200萬元，以限制性招標方式執行24萬枚「引信M204A2式手榴彈MK2式」採購案，由國家中山科學研究院得標，預計113年1月1日起至117年11月30日執行，換算每枚單價1550元。

手榴彈投擲為志願役及義務役新兵須接受訓練的科目，根據軍聞社日前報導，一名新兵分享，手榴彈實彈爆炸的威力令人難忘，藉此次經驗可提升自身心理素質與戰場抗壓力。（編輯：翟思嘉）1120830