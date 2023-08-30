今年3月苗栗縣頭份市民族路394巷出現一座電能儲存場，引來居民向苗栗縣副議長張淑芬陳情抗議。（張淑芬提供／謝明俊苗栗傳真）

今年3月苗栗縣頭份市民族路394巷出現一座電能儲存場，引來居民向苗栗縣副議長張淑芬陳情抗議。（張淑芬提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市民族路394巷的電能儲存場，已低調退場，場地並已復原。（張淑芬提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市民族路394巷的電能儲存場，已低調退場，場地並已復原。（張淑芬提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市民族路394巷內一處空地，今年3月被里民發現正在興建電能儲存場，里長蕭珍纓得悉通報苗栗縣副議長張淑芬趕來了解，一查發現這座儲能場竟背著縣府偷偷施作，並違反都計法規定設在未達8米以上道路，經張淑芬請來縣府會勘認定有嚴重違法情節下，月前，業者已經低調撤離，讓附近住戶免除公安威脅，也成了苗栗縣內首椿成功抗爭驅離電能儲存場的案例。

今年3月間，這個由台南電能業者所投資設置的電能儲存場，租下頭份市民族路394巷7弄內的一塊長條型空地，在取得經濟部能源局許可後，開始整地埋設饋線及儲能設備基座，引起當地居民注意，由於業者並未向周邊居民說明新建建築及用途為何？居民向里長蕭珍纓反映後，蕭珍纓趕緊通報副議長張淑芬到場了解。

經張淑芬調查得悉，這個儲能場雖然依法設置在工業區土地，但卻是緊鄰人口密集的工業住宅區內，緊貼民房恐有危害百姓居住安全，並且依照都市計劃區內的甲乙種工業區容許使用，該案不但縣府尚未核准容許使用，且現場道路寬度也不符8米以上規定，已嚴重違法。

經張淑芬安排縣府工商發展處會勘確認該儲能場明顯違法，縣府勒令業者立即停工，並予撤銷不得設置處分，業者見大勢已去，低調退場，並撤除所有已建置的基座及饋線設備等，讓周邊住戶放下心裡一塊大石頭，也成了苗栗縣內首椿在民意要求下逼使業者退場案例。張淑芬也呼籲中央，發展綠能智慧電網確實重要，但也要尊重民意及地方政府職權，才可取得三贏局面。