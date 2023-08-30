巴西總統魯拉周二（29日）表示，他希望與美國總統拜登討論聯合國安理會改革的可能性。魯拉預計將於下月在紐約舉行的聯合國大會期間與拜登會面。

據《路透》報導，巴西目前是安理會非常任理事國，任期至今年年底。多年來，巴西政府一直試圖獲得聯合國安理會的永久席位，並與日本、德國和印度組成4國聯盟，主張進行安理會改革。

《路透》此前報導稱，魯拉去年在訪問葡萄牙期間接受訪問時稱，聯合國安理會需要改變，需要更多代表各大洲的成員。魯拉說，「聯合國安理會需要改變，它需要更多代表各大洲的成員，需要結束單獨一個國家就可以擁有否決權的理念。」

上周，在南非舉行的金磚國家（BRICS）峰會期間，這位左翼領導人呼籲金磚國家成員中國和俄羅斯，支持更多國家作為常任理事國加入安理會。

魯拉29日在發布於社交媒體上的直播影片中表示，聯合國安理會的情況必須反映全球地緣政治現狀，而不是上世紀40年代的狀況，並建議將巴西、印度、德國、日本和南非等國家納入聯合國安理會常任理事國。他還補充說，金磚國家成員已同意在明年峰會之前討論建立共同貿易貨幣的可能性。

另外，魯拉還表示，在他簽署了一項對封閉式和離岸基金徵稅的行政命令後，他希望巴西國會能夠幫助他的政府「保護該國最貧窮的人，而不是最富有的人」。

外界猜測，魯拉將很快宣布內閣改組，以確保他的政府在國會獲得更多支持，他將任命一些中間派和中右翼政黨的成員擔任部長。在不對現任內閣進行重大調整的情況下，他為實現團隊多元化，也在考慮建立一個中小企業部。