朱姓健身教練5月20日在桃園超商情緒失控，大鬧超商還攻擊警察，造成腦震盪，被網友封為「超商浩克」，但朱男遭逮後，遭王姓員警用警棍狂打他12下，王員事後遭到記過2次並依傷害罪嫌函送偵辦，朱男與王員互控傷害，但這場官司出現和解大結局，雙方在8月10日已針對互控傷害部分和解，兩方同意無條件撤告。

實際上，朱男在7月26日深夜曾在IG中發出限時動態，指自己對2名員警感到抱歉，對誤傷員警和引起社會恐懼說聲對不起，並坦承「最大的心魔是自己」。當時朱男就曾想對員警撤告，但因員警公涉犯傷害罪為非告訴乃論，桃園地檢署必須依法偵辦。

當時朱男在IG限時動態則提到，「原來最大的心魔是我自己，很抱歉對社會散播了這麼多恐懼和焦慮。我只想說對不起。」他也說，因為他的情緒失控，誤傷了2名員警，接下來只想好好面對自己和面對老婆，以及最愛的健美。

據了解，經過調解委員會調解後，雙方握手和解並共同撤回告訴，也未提出賠償要求。