北市30日新增1例登革熱本土確診病例，為居住中山區的30多歲男性，8月25日出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛等症狀，28日就醫後通報採檢，29日確診。北市衛生局表示，個案潛伏期間無出國也無中南部活動史，將持續疫調以釐清感染源。

衛生局表示，因應登革熱本土疫情，北市中山區公所已成立區級應變工作小組，並發動社區清潔日進行孳生源清除，運用即時通訊軟體衛教鄰里居民登革熱症狀，並加速孳生源清除、容器減量及配合社區噴消工作，也提醒民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫。

衛生局說明，截至30日上午10時，北市累計32例登革熱確診病例，其中境外移入27例，本土病例5例，分別為文山區2例，北投、大同及中山各1例，另外，國內累計登革熱病例已逾3000例，社區中可能有隱藏個案，請市民注意環境孳生源清除。