健康意識抬頭，白飯常被認為是精緻澱粉，而糙米或五穀飯含有更多的維生素、膳食纖維，較適合當澱粉來源。但醫師表示，咀嚼力差的長者或孩童、胃炎或胃潰瘍患者、腹瀉、腎臟病人等5類人，應以白飯做為澱粉來源，以便快速補充其熱量來源，進而讓身體獲得能量去消化其他食物、增進健康。

小兒科醫師麥建方在《健康好生活》中表示，一對夫妻帶著身材矮瘦的孩童看診，夫妻體型高挑、不解為何小孩偏矮。他檢視後發現，小孩確實較同齡層偏矮，但更大的問題是嚴重偏瘦。他發現，該孩童無疾病、微量元素不足的問題，矮瘦問題在於飲食內容。「這對夫妻平常都吃健康餐盒，亦即均為五穀米、水煮蔬菜、雞胸肉，熱量偏低，小孩在熱量不足情況下，也就難以長肉、長高。」

麥建方表示，一般人認為糙米飯、五穀飯較健康，但成長中的孩童需快速獲得大量熱量，澱粉來源若都是較難消化的糙米或五穀米，熱量獲取速度過慢，因此他建議小孩吃白米飯。過一陣子後，該孩童果然長胖且長高。

他表示，相較於同為精緻澱粉的麵食類，白米飯對5類人是很優質的主食。

1. 長輩與孩童：白飯較好咀嚼，白米飯能讓咀嚼力不足者獲取充足營養。

2. 胃炎、胃潰瘍者：因胃壁已經受傷，處於發炎、糜爛的狀態，應吃好消化吸收的白飯，以減輕胃的工作量。

3. 腹瀉：腹瀉代表腸胃功能變差，白米飯是減輕腸胃負擔的首選食物。

4. 腎臟病人：五穀雜糧的蛋白質、鉀、磷含量偏高，若當成主食，腎臟無法負擔。

5. 長期疲倦者：長期感到疲倦代表身體的能量不足，麵食類、雜糧米、糙米等需要腸胃賣力蠕動，才能被消化吸收，也會耗損人體更多能量。相較之下，白米飯好消化是長期疲勞者的首選主食。