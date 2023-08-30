勞動部長許銘春與青年共同體驗人工智慧機器人操作。(呂筱蟬攝)

勞動部推出「產業新尖兵計畫」，桃園市健行科技大學配合開設「大數據資料分析及AI實戰班」，勞動部長許銘春30日前往與參訓學員面對面座談，除了解計畫執行狀況，也接受學員提問分享自身觀點，她鼓勵青年朋友善用資源，為自己的未來職涯加值。

許銘春說，勞動部從2019年起積極推動「投資青年就業方案」，協助青年就業並提升薪資，今年5月更精進推動「投資青年就業方案」第2期，結合11個部會資源，提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」目標及策略，強化在校職涯引導，擴大優質產學合作，引導跨域學習及數位人才培育，在未來4年內預計投入160億元，協助80萬名青年就業。

她指出，「產業新尖兵」計畫也是「投資青年就業方案」中的重要措施，透過半導體、AI、綠能科技等新興產業課程，年輕人不僅學習到重點產業技能，還可以跨域學習，成為趨勢產業的就業專才。勞動部還提供最高10萬元的訓練費用補助及每月8000元學習獎勵金，以減輕青年參訓負擔。計劃開辦至今，已經培訓3萬多名青年，幫助許多青年跨域學習，成功投入重點產業就業。

健行科大校長李大偉則說，健行從103年起已經辦理141班失業者的職業訓練，參訓人數共3431人，訓後就業率也達80％以上，另從109年開始辦理產業新尖兵課程，共計開訓19班，訓練人數379人，訓後就業率也是接近80％，驗證健行科大是以結合產業發展之實務教學型大學為定位發展。

勞動力發展署桃竹苗分署表示，產業新尖兵計畫今年度下半年課程將於9月1日起陸續公告及招生，鼓勵青年勇於挑戰及充實技能，找到合適且能發揮所長的工作；呼籲15歲至29歲本國籍待業青年多加利用，報名請先上「台灣就業通」登錄成為會員，並完成「我喜歡做的事」職涯興趣探索測驗，充分了解自我及未來發展方向，選擇課程後報名參訓。