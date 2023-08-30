【全程字幕】郭台銘一句話鴻海股價跌 曾銘宗舉「1事」狠批：做什麼國家領導人、談什麼兩岸穩定 @ChinaTimes ​

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，鴻海創辦人郭台銘日前被問到若中共政權要沒收鴻海財產時說，Yes，please do it；郭台銘連鴻海公司的權益都沒辦法確保，談什麼確保中華民國和平穩定。

曾銘宗今天在國民黨團「113年度總預算大撒幣、債留子孫、債留下一任政府！」記者會後，回應媒體提問時事議題。

媒體問及，郭台銘競選辦公室發言人黃士修29日接受網路節目專訪時提到，國民黨提名侯友宜後，原本郭台銘已放下，決定幫藍營立委輔選，但沒想到國民黨堅壁清野，要以黨紀懲處找郭台銘站台的立委參選人，所以郭台銘才決定參選總統。曾銘宗回應，黃士修剛接任郭台銘競辦發言人，恐怕不了解郭台銘的行事風格。

曾銘宗質疑，郭台銘常常講話，今天這樣、明天這樣，後天又不一樣。

曾銘宗也評論，郭台銘28日宣布參選記者會上，外媒問到，由於鴻海在中國設廠，如果郭台銘當選總統，將讓鴻海易於遭受中國制裁，如何解決這個問題；而郭台銘回答，他會說，Yes，please，do it。曾銘宗質疑，郭台銘這樣的回應會有問題。

曾銘宗指出，首先，郭台銘想要競選中華民國總統，希望承擔更多的責任，但是連鴻海一家公司的權益都沒辦法確保，談什麼確保中華民國和平穩定。

曾銘宗說，從專業的觀點，鴻海的幾個大股東，郭台銘的股份只有12.87%，而鴻海的股東人數多達86萬人，郭台銘只有考慮個人，沒有考慮86萬股東的權益，這樣要做什麼國家領導人，談什麼兩岸穩定，談什麼國家重大利益。