少子化衝擊，花蓮112年學年度國小新生數較111學年減少近200人，其中4所新生人數僅1人、3所掛蛋，7所學校多為中南區偏鄉小校。其中，新生數僅1人的舞鶴國小，去年結合在地茶文化特色，泡茶迎新，相當特別，校方今年仍會利用類似活動歡迎新生，但開學日適逢颱風，將延到下周辦理。

花蓮有101所公立小學，據教育處統計，112學年度小一新生總人數約2067人，較111學年度減少197人，其中新生人數最多的是位在花蓮市的明義國小、約181人；新生僅1人的是壽豐鄉溪口國小、光復鄉西富國小、瑞穗鄉舞鶴國小跟富里鄉永豐國小；無新生的是豐濱鄉港口國小、富里鄉學田國小及卓溪鄉卓楓國小。

其中，舞鶴國小校址位在蜜香紅茶的產區，去年將茶文化融入課程，設計迎新活動，由高年級學長姊泡茶迎接3名小一新生，極具特色，今年雖然只有1名新生，校方仍會辦理特色活動迎新，不過考量颱風影響，預計延到下周。

此外，101所小學中，有49所學生人數低於50人，符合裁併校標準，但教育處不敢貿然推動，目前僅請25所30人以下學校提出小型學校整合發展計畫，待與社區有共識才進行下一步。

不過偏鄉小校有些班級人數僅1人，不僅不利學生發展，裁併校又會對社區造成衝擊，因此教育部近年祭出解方，推動「混齡教學或混齡編班」，改善小校面臨裁併校的命運。

教育處代理處長翁書敏表示，縣內確實有些偏鄉小校已嘗試運作混齡教學，據她所知，校方考量年級程度差距，多用在非主科課程，如體育課、音樂課、藝術課等，主科部分則是數學，按照學生程度分組上課，降低對學生學習的影響。