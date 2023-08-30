台中社會創新實驗基地舉辦「2023SDGs永續商業模式研討會」，邀請6個社會創新團隊，從減碳、減塑、青銀共農和食品產業的角度，與現場80位青年朋友分享永續商業的關鍵成功要素，以及如何建構品牌理念與價值核心。

獲邀擔任講座的味榮食品總經理許立昇表示，舉辦此次活動，提供同樣為永續經營努力的團隊可以有見面交流的機會，也希望透過此次研討會能夠為參與的年輕朋友帶來經營與創業不同面向的思考。

台中市政府社會局表示，社創基地積極輔導台中在地的青創產業，協助定位其品牌價值，希望進而提升品牌曝光度和影響力，帶動產業走向永續經營，開闢永續商業新市場。社創基地進駐團隊當天也參與交流，刺激青年世代發掘更多挑戰及創造的可能。

此次研討會邀請櫛構科技執行長李緯明、奉茶行動（原點社會企業）創辦人黃暐程、生命之星國際公司執行長陳孟專、幸福千千歲（幸福良食）發起人吳詩涵、玩艸植造創辦人陳柏燊及味榮食品總經理許立昇共6位講者。

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