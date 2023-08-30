苗栗縣第3座都會區原民文健站30日在大湖鄉天主教堂啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣第3座都會區原民文健站30日在大湖鄉天主教堂啟用，苗栗縣長鍾東錦希望傳承原民語言及文化。（謝明俊攝）

苗栗縣第3座都會區原民文健站30日在大湖鄉天主教堂啟用，由天主教會新竹教區秘書長河鏞國主持祈福儀式。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為照顧原住民長者生活，持續推動建置原民社區文健站，第16個文健站，也是第3個都會區原民文健站，30日在大湖鄉天主教堂正式啟用，苗栗縣長鍾東錦到場主持啟用，期望長輩多多利用文健站與其它長輩交流往來，也利用文健站傳承原民語言文化，希望中央、縣府及鄉鎮市公所一同努力。

苗栗縣政府2004年起先在泰安鄉開設原住民部落社區老人日間關懷站，後來在原民會統籌下轉型為文化健康站，至今已陸續在原住民族地區設立13座原民社區文健站，以及在苗栗市、頭份市成立兩座都會區原民文健站，第16座社區文健站及都會區原民文健站，30日在大湖鄉天主教堂正式啟用。

縣府原民中心主任蔣意雄特別感謝天主教會新竹教區，全力協助原民文健站的設置，先前在泰安鄉設立的圓墩文健站、中興文健站、南庄文健站以及頭份市都會區文健站，都是利用天主教堂成立，大湖鄉都會區文健站則是第5座使用天主教堂的文健站。

大湖都會區文健站在大湖鄉天主堂舉行揭牌儀式，由縣長鍾東錦親臨主持，大湖鄉長黃惠琴、縣議員楊文昌、劉美蘭、天主教會新竹教區秘書長河鏞國及苗栗總鐸區神父梁在五共同歡喜揭牌。

鍾東錦表示，文化傳承與健康照護是縣府不斷努力的課題，感謝原民會及衛福部將長照基金挹注設立文化健康站，縣府會持續積極爭取中央資源，希望再多設置都會區文健站作為長者服務的新據點，全面提升都會區原住民族的文化傳承並促進健康服務品質，希望文健站不只照顧原民長輩的身心理健康，也期盼能藉文健站傳承原民語言文化，讓原民語言代代相傳。