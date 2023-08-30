七六人球迷已經對曾經的希望班西蒙斯（Ben Simmons）反感，球隊費盡千辛萬苦成功把他送走，沒想到西蒙斯卻向老東家示愛，表示自己願意重回七六人打球。

接受美媒《Andscape》作家史畢爾斯（Marc J. Spears）專訪，西蒙斯談到很多話題，關於身體恢復程度、傷勢以及訓練狀況等等，其中回顧過往在七六人的時光，西蒙斯的回答令人吃驚，「我在費城過得很開心，只是那時候我必須離開，我離隊的時機點非常恰當。」

西蒙斯提到自己對於費城只有永遠的愛，「有些人會問我，『如果你再次被交易，你會想去哪？』我總是回答費城，費城是我第2個家，隨著時間流逝，你會不斷的學習以及成長，我對費城沒有不好的評價，雖然最後的結局很瘋狂，但事實就是如此。」

西蒙斯最近常在IG放上訓練的照片及影片，似乎做好充足準備，西蒙斯也表示自己已經完全恢復健康，預告將以最佳狀態回歸賽場，「現在這個版本的我如果碰上去年的我，我肯定會打爆對方，這就是我目前的感受。」上賽季西蒙斯替籃網出賽42場，場均只有6.9分、6.3籃板和6.1助攻，3項數據都創下單季生涯新低。