板橋南區扶輪社捐贈8萬元予創世板橋院。（創世基金會板橋安養院提供）

創世基金會板橋安養院內許多設備已老舊不堪使用，同棟大樓的鄰居板橋南區扶輪社獲悉，捐贈8萬元更新無線擴音機、喊話器等設備及購買成人紙尿褲、看護墊等衛材，並聯繫社友廠商及牙醫診所捐贈抽吸管及牙刷，幫助植物人口腔清潔，讓院內53名植物人能有更舒適的照護品質。

板橋南區扶輪社表示，幫助創世基金會已20餘年，因與創世板橋安養院處同一棟樓，看到每位植物人皆被妥善安養，護理人員的照護除專業外，更像家人般溫馨，感受到創世基金會照護植物人的用心及辛苦，因此南區社每年特別編列預算，捐贈紙尿褲、看護墊等必需品，今年協助安養院設備更新，社員們也都相當認同與支持。

創世板橋院表示，秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」的理念，累計至今已安養380多位植物人，助其家庭度過難關。目前院內安養53名院民，每日所需紙尿褲、看護墊等衛材數量極多，盼民眾每月小額支持300元助植物人尿布經費，涓滴成河，讓愛延續。