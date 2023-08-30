女星孟耿如在先生黃子佼被連環爆出性騷擾事件後，她為此取消工作專心照顧家庭；然而，今（30日）孟耿如曬出與女兒的合照，寫下對女兒的期盼「希望未來的妳幸福快樂就好了，這樣的，就好了，好像不容易，但我們會努力的」。

孟耿如今在臉書曬出一張她與女兒玉米的合照，並透露每天閱讀是母女的日常，「當我拿起書來看，也會遞一本書給她，讓她知道現在是閱讀time」，而玉米也會自動到書架拿書，儘管時間不長，但這刻卻讓她感到非常舒服「不用太耗費力氣的陪她玩耍，卻也享有這樣寧靜的幸福」。

接著，孟耿如真誠向女兒喊話，希望女兒未來能夠幸福快樂「這樣的，就好了，好像不容易，但我們會努力的」；貼文曝光後，網友紛紛留言加油打氣，「玉米一定很聰明的沒事沒事，以後會更好的」、「好棒好溫馨的親子時光」、「會越來越好的，耿如辛苦了」、「簡單就很幸福」、「祝福玉米跟玉米媽媽」、「加油，相信會雨過天晴」。

事實上，自黃子佼6月捲入Me Too風暴後，4日遭台北地檢署約談，逾令35萬元交保並限制出境，性騷加上毀滅式爆料，導致他形象重挫，演藝事業全面停擺，而孟耿如第一時間便站出來，多次單獨面對大眾，甚至為了黃子佼辭演新戲，令外界相當心疼。

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