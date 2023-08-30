發布該報告的資產管理公司Janus Henderson說，第二季全球有88%企業增加或持平派發股息，導致全球派息規模來到5681億美元。

增加最快的是歐洲地區。在利率和能源價格不斷飆升之下，許多國家例如西班牙和義大利都對銀行和能源公司祭出了暴利稅，或是正在考慮徵稅。

歐洲地區不包括英國的派息增加最快，第二季增加了10%，來到1845億美元。英國的季度股息總額為307億美元，低於去年同期的349億美元。

全球利率的飆升，銀行業貢獻了全球半數的股息增長，並推動歐洲股息增加4分之1。同時之間，美國為連續第六季股息成長放緩。

Janus Henderson說，儘管經濟成長減緩，但是預計銀行業在今年剩餘時間仍將繼續推動全球股息增長。

美國股息增長放緩，第二季來到1480億美元，年增4.6%。報告稱，「這仍是一個值得稱讚的增長」。報告還說，98%追蹤到的美國公司，不是提高了派息，就是保持了穩定的派息，此一比例遠高於全球平均水準。

聯合健康集團(UnitedHealth)和禮來(Eli Lilly)兩家醫療公司在強勁獲利之下，派息表現最好。

美國股息削減最多的是晶片製造公司英特爾，主因為銷售的滑落，以及黑石(Blackstone)，後者則因私人資產估值下降，因而獲利大幅下滑。

亞洲的情況喜憂參半。第二季日本企業的股息和派息率按基本面計算上升了8.4%，達到季節性高點。而且超過一半日氣實現了雙位數成長，表現最優的為豐田汽車，派息增長25%。

中國股息按基本水準下降了12.4%，反映了延長的後疫情時期，抵銷了騰訊的大幅增加派息表現。

新興市場的派息成長約50%，主要是巴西和哥倫比亞表現強勁。巴西國家石油(Petrobras)在第二季出現了全球最大規模的股息削減。