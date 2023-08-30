一名男網友分享，老婆和小舅子差了11歲，兩人結婚的時候，小舅子還在念高中，為了鼓勵對方好好念書，他曾大方送出手機、電腦和機車，結果對方考上大學沒多久就輟學，最近還搞大了女友的肚子，慘遭女方家人逼婚，岳母看好日子就去提親，接著竟以習俗的名義，要求他要包66000元的紅包給小舅子，超高金額讓他和老婆難以接受，也引起網友熱議。

一名男網友昨天在「匿名公社」上分享，老婆和小舅子差了足足11歲，當年他與老婆結婚的時候，小舅子還是高一屁孩，而岳父岳母平常忙於工作，因此小舅子闖禍，多是他和老婆去幫忙擦屁股。

男網友表示，為了要鼓勵小舅子好好讀書，他買了手機和電腦當作禮物，甚至還答應對方如果能考到大學，就會買機車給他當作獎勵，為此小舅子努力考進了大學，他也送了機車，結果對方卻不願意好好念書，最後竟然輟學。

男網友指出，小舅子就這樣渾渾噩噩的生活著，上個月回家的時候，卻突然說他意外搞大女友的肚子，現在慘遭對方逼婚中，岳母聽了以後想說早點結婚也許會讓小舅子的心定下來，因此看了個好日子以後就去女方家提親，目前預計要在10月結婚。

男網友也說，本來一切都好好的，他也真心祝福小舅子能幸福快樂，但岳母卻獅子大開口要他和老婆包66000元的紅包，但他們本來是覺得包個28000元就很有誠意了，結果岳母卻說「紅包金額太少，會讓兒子被老婆娘家看不起，而且根據禮俗，姊夫本來就要包大包一點。」

男網友表示，他聽完以後真的很傻眼，因為他都要40歲了，活這麼久都沒聽過有這個禮俗，問了自己老媽，對方也搖頭說從沒聽過。現在岳父完全不發言，岳母則是態度很強硬，而老婆夾在中間幫誰說話都不對。他不是要對小舅子小氣，但他還有2個小孩要養，每個月都要繳房貸和車貸，一口氣要支出66000元，他是真的吃不消。

貼文引起網友討論，「你包越多，他越高興，我也沒聽過要包66000元才有面子的說法，16000元就很好看了」、「之後要買車買房養兒女也都靠你了，姊夫」、「別打腫臉充胖子，我前岳母也是一樣，寵她那個小兒子寵到家產全賠光光」。