巴西飛航機構今天告訴路透社，俄羅斯已表示「目前」不會依國際規定，對巴西製萊格賽飛機日前發生的墜機事件展開調查，瓦格納集團首腦普里格津在這起事故中喪命。

路透社報導，由巴西航空工業公司（Embraer）生產的萊格賽600型（Embraer Legacy 600）飛機上週在莫斯科北部墜毀，機上10人全數罹難，其中包括俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）、集團內2名高級軍官和4名保鑣。

普里格津2個月前曾對俄國國防部門發動短暫兵變，這場兵變是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）自1999年上台以來，對他政權構成的最大挑戰。

為強化航空安全，巴西航空事故研究與預防中心（CENIPA）表示，若該中心受邀且遵循國際規定，將加入由俄國主導的調查。

俄羅斯航空監管當局沒有義務邀請CENIPA加入調查，但有部分前調查人員卻認為俄國應這樣做，因為這款失事機型安全紀錄良好，且美國和其它西方政府懷疑俄國是此事幕後元凶。克里姆林宮矢口否認與這起空難有關。

總部位於加拿大蒙特婁的聯合國國際民航組織（ICAO）表示，這架班機從莫斯科出發、飛往聖彼得堡，屬於國內班機，因此並不受該組織發布的「國際民航公約第13號附約」（ICAO Annex 13）所約束。

CENIPA首長莫雷諾（Marcelo Moreno）告訴路透社，該中心上週曾以電子郵件詢問俄國是否會展開此類調查，「他們（俄國）沒有義務，只是建議這樣做…但要是他們表示將展開調查並邀請巴西，我們將遠端參與」。

美國航空安全顧問、前調查員柯克斯（John Cox）表示，少了飛機製造國巴西的參與，外界對俄國內部調查勢必會一直存有疑慮。他在得知俄國反應後表示：「我認為這令人非常遺憾…這損害了俄國調查的透明度。」

CENIPA在電子郵件聲明中表示，該中心今天收到州際航空委員會（Interstate Aviation Committee）事故調查委員會回復。俄國當局表示，目前不會根據「第13號附約」對這起事件展開調查。（譯者：屈享平/核稿：張茗喧）1120830