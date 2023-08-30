美國商務部長雷蒙多昨天說，美國企業向她反應「中國已變得越來越不可投資」。對此，中國政府表示，正努力進一步放寬外商市場准入，以與國內企業相同的方式對待外企。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇對路透社作了上述表示，並稱在中國開展業務的7萬家美企中，大多數都希望留在中國，而且近9成的公司都有獲利。

劉鵬宇表示，中國正在積極推進高水準的對外開放，努力提供世界一流、以市場為導向、法律框架健全的營商環境，中國對外開放的大門只會越開越大。

至於雷蒙多（Gina Raimondo）提到美國半導體商美光科技（Micron）在中國遭遇的情況，劉鵬宇回應說，對美光進行網路安全審查，是維護國家安全的必要措施。

正在中國訪問的雷蒙多昨天在北京前往上海的高鐵對媒體透露，越來越多美國公司向她抱怨「中國變得難以投資」，中國的罰款、突擊搜索等行動，導致在這個世界第二大經濟體經商必須面臨高風險。

雷蒙多說，美國公司面臨的挑戰包含「無緣無故的巨額罰款、內容不明確的反間諜法、對企業的突擊搜索」，這些行為將美企在中國面臨的挑戰提升到新層次。

雷蒙多以美光科技為例指出，中國今年禁止關鍵基礎設施使用美光的產品，這和美國對中國的出口管制不同，中國對美光出手「程序正當性有限」，這是她提出來的原因。

雷蒙多今天在上海參加會議，並參訪上海迪士尼、與女性商業領袖談話，以及在波音公司上海廠舉行記者會。（編輯：呂佳蓉）1120830