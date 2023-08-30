苗栗縣警局迎接開學日，特別安排護童專案。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

30日是全縣國高中小學校的開學日，苗栗縣警局為維護學生上學期間的交通安全及校園周邊秩序維護，開學日共投入156名警力至轄內各小學周邊，協助保護學童上學安全與交通順暢，讓師生、家長都能安心迎接新學期的到來。

苗栗縣警局以及所屬各分局除了加強規劃學校校門口疏導人車，及維持現場秩序外，並利用機會向學童與家長進行行人路權宣導，車輛遇有行人穿越時，應停車禮讓行人優先通行，行人也注意不要違規，要走有行人路權的地方，期勉小朋友們遵守交通安全規則。

此外，婦幼警察隊及各分局家防官也向學童進行婦幼人身安全宣導，提醒同學們注意「不管是誰，甚至是你一向尊敬的人，只要行為不適當，如碰觸你的身體，或要求你脫去衣物，都要提高警覺，予以婉拒；若因醫療需要脫去衣物作檢查，一定要有信任第三者，如家長、老師或護理師在場才適當」。最重要的是隨時保持警戒的心，如「指點路徑時，不要帶路」、「不要上陌生人的車子」、「不喝不明飲料或離開過視線的飲料」、「不走偏僻或黑暗的小路」、「不要告知他人，自己單獨在家的時間」，才能確保自身安全。

苗栗縣警局長莊勝雄表示，為守護同學們上、放學人身及交通安全，苗栗縣警局全面啟動護童勤務，關心校園周邊交通狀況，並與校方保持聯繫，保護學童安全，落實做好交通順暢工作，營造友善安全之校園空間，讓「學生安心、家長放心」。