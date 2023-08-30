第一建經研究中心副理張菱育表示，承德路一段鄰近台北車站和京站商圈，且該店面臨三角窗、大面寬馬路，能見度高、車流人流量皆大，具備頗佳的店面效益，再加上原本已有大品牌業者承租，通常租期穩定，對買家來說，購入此類型店面不僅能保障現成租金投報，且該透店屋齡已高，未來也有機會整合相鄰的建物規劃作都更或危老，不失為一項可長遠佈局的投資

今年交易的老透店，還包括信義路二段的整棟五層樓透店，5月交易總價2.47億元，建物面積共138.82坪、土地35.09坪，屋齡也超過六十年，目前由連鎖咖啡業者所承租開業中。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市精華地區老透店，因產權單純，又具重建開發價值，常是都更、危老優先考量的標的，不過也因為現有店面仍有出租效益，所以往往不易整合，而由整合者買下整棟透店，前屋主可先獲利了結，新買方整合期間仍可收租，未來也方便後續送件施作，算是雙贏的做法。