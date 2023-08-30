蔡英文總統今天接受馬紹爾新任駐臺特命全權大使卡蒂爾呈遞到任國書，盼持續深化兩國邦誼。卡蒂爾則強調，自兩國建交以來，這份友誼在外部壓力下不斷創下新的里程碑，馬紹爾重申兩國邦誼堅定不移，也承諾持續支持臺灣在國際社會享有應有地位。

卡蒂爾曾經在2016年到2019年擔任駐臺大使館的副館長，回國後，與我大使館同仁仍密切互動。今年4月卡蒂爾也以外貿部次長身分陪同馬紹爾外長來訪，對臺灣非常熟悉，

蔡英文感謝卡蒂爾長期以來對臺灣的支持。並表示，由卡蒂爾大使駐節臺灣，臺灣和馬紹爾群島將更進一步拓展合作領域，也持續深化兩國邦誼。

她說，現在全球都面臨著氣候變遷的挑戰，尤其臺灣和馬紹爾群島都是海洋國家，對於升溫、海平面上升等議題，更需要加強交流合作。上個月外交部吳釗燮部長與馬紹爾群島等4個國家，共同簽署「對抗氣候變遷聯合聲明」，希望一起因應全球暖化的挑戰。

不僅是環境議題，蔡英文提到，臺灣和馬紹爾群島在醫療、農業、教育等各領域，也持續強化夥伴關係。她感謝馬紹爾在國際上為臺灣發聲，支持臺灣的國際參與。期盼未來，在卡蒂爾協助之下，兩國在國際上繼續相互扶持，為雙邊關係發展再創新的里程碑，也為全球的繁榮發展一起做出貢獻。

卡蒂爾感謝在場所有人，為促進馬紹爾群島與臺灣間合作的貢獻及努力，期待未來持續見證兩國深化邦誼。

她表示，馬紹爾群島與臺灣之間存在獨特的連結，雙方有共同的南島文化遺產，民主、法治等共享價值與目標，也讓兩國邦誼更加堅實。自兩國建交以來，這份友誼在外部壓力下，仍不斷創下新的里程碑，雙方在經貿、氣候、環境、人民交流等各領域，持續深化合作。

卡蒂爾也分享亨利·福特（Henry Ford）的一句名言，「相聚是開端，團結是進步，而協力合作則是成功」。重申兩國邦誼堅定不移，馬紹爾始終感謝中華民國臺灣對馬國社會、經濟發展的堅定支持與莫大幫助。

她提到，過去一世紀以來，中華民國臺灣在農業、醫衛、科技等領域擁有超越許多國家的傲人成就。馬紹爾群島也承諾，持續支持臺灣人民維護臺灣主權與民主價值，以及臺灣在國際社會享有應有地位的期盼。她很榮幸呈遞到任國書，並承諾將不遺餘力推動馬紹爾與中華民國臺灣間的邦誼。