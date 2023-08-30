長年打撈「鐵達尼」號殘骸上文物的皇家郵輪鐵達尼號公司（RMS Titanic Inc.）

就在「泰坦」號（Titan）潛航器深潛北大西洋海域，探索「鐵達尼」號殘骸，導致5人罹難兩個多月後，美國政府想要阻止皇家郵輪鐵達尼號公司（RMS Titanic Inc.，RMST）明年按照計畫，打撈這艘百年沉船上的文物。

綜合外電29日報導，皇家郵輪鐵達尼號公司總部設在喬治亞州，擁有「鐵達尼」號殘骸的打撈權。該公司計畫，2024年要進入船體，把整艘船好好拍一遍。然而，美國政府援引聯邦法和國際協定，要把這艘沉船視為神聖的墳場。

皇家郵輪鐵達尼號公司長年打撈，並展出從「鐵達尼」號上取回的文物，從銀餐具到船體碎片等，不一而足。然而，這場法律戰和6月的「泰坦」號潛航器爆炸事故無關，因為負責的是不同的公司。

「鐵達尼」號

主管「鐵達尼」號打撈事務的維吉尼亞州諾福克（Norfolk）地方法院認為，這該取決於聯邦法，還有和英國的協議，把它視為超過1,500人葬身的紀念館。

而美國政府的顧慮在於，RMST若進入「鐵達尼」號殘骸，可能會弄亂內部文物，甚至任何人類遺骸。而RMST暫定，2024年5月要在不損及船身現有結構的情況下，讓遙控潛航器進入海底殘骸，並將取回殘骸內的文物。此外，RMST說，可能取回馬可尼室（Marconi Room）內的文物，但前提在於，這些東西沒有固定在殘骸上。馬可尼室內有船上的無線電報機，當時這艘豪華郵輪撞上冰山後，就是靠它傳出摩斯電碼，發出求救信號的。

而1912年之所以會發生船難悲劇，是由於船長不斷接獲警告，說前面有冰山，但他仍一意孤行，全速前進，以致撞上冰山，導致船上2,224名人員中有1,514人罹難的重大慘劇。