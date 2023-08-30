Ives表示，輝達（Nvidia）第二季財報顯示未來12至18個月間，AI領域的投資將大幅增加，這將緩解投資人對聯準會升息的擔憂，「我們認為，儘管美國10年期公債殖利率居高不下以及聯準會很頑固，但科技股仍將走高。輝達的財測指出未來幾年科技業將出現AI驅動的支出浪潮」。

今年科技股表現亮眼，那斯達克指數上漲了31%。但受到美國公債殖利率上揚提高了債券相對於股票的吸引力，以及為了抑制通膨，聯準會基準利率可能升得更高、高得更久的擔憂揮之不去，科技股這波升勢在8月份陷入停滯。

Ives在報告中指出，科技股漲勢在8月放緩將證明只是暫時現象，而非長期趨勢，輝達上周發布的財測可以證明AI支出狂潮即將來襲。

「AI晶片王」輝達上周三盤後發布財報，其上季營收翻倍成長、獲利暴增逾4倍，並預估本季營收為160億美元加減2%（約年增170%），遠超出市場預期的126.1億美元。輝達上周四盤初股價一度漲破500美元大關，但受到大盤重挫拖累，終場僅微升0.1%，收在471.63美元。

Ives表示，AI驅動的增長就像火箭升空一樣，科技業在未來12至18個月內將迎來這波成長，這將證明我們對科技股的持續看好。他並預測到2024年，軟體、晶片和數位媒體消費的支出將持續改善。