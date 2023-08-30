紅龍新沾醬包括梅子酸甜醬、蘋果辣韓醬、香草起司醬，官網目前也有相關優惠。（紅龍提供／朱世凱台北傳真）

農委會曾調查，2018年國人吃雞肉的量首度超越豬肉，台灣肉雞的商機高達300億以上。可見炸雞在其中占據相當大的版圖，美式炸雞與炸雞塊、日式唐揚雞、韓式洋釀雞、台式雞排等品項多元。以冷凍食品聞名的紅龍，除了經典雞塊、炸雞吸客，近期再推不同沾醬，讓食物滋味更多變。

紅龍發現近期許多食品品牌都在醬汁上創新，於是順應趨勢推出梅子酸甜醬、蘋果辣韓醬、香草起司醬，以醬料賦予炸物新靈魂，憑肉眼即可清楚看見融合在沾醬內的梅子果肉、蘋果與香草，標榜不添加甜味劑、味精、防腐劑，且沾醬不只是炸物的搭檔，從沙拉、吐司到主食都可搭配。其中梅子酸甜醬選用台灣在地青梅製作，微酸帶甜；蘋果辣韓醬則較一般辣醬多添了蘋果的甜、酸味，辣度開胃不刺激。香草起司醬使用百里香葉與牛膝草葉混合帶出濃郁的香草香氣，再以帕瑪森起司為基底，搭台灣鮮乳與檸檬汁調製。

中秋烤肉也有不少人喜愛沾醬，紅龍訴求三款沾醬可依消費者口味及解膩度做搭配， 新品上市期間，適逢電商「99購物節」及中秋烤肉採買高峰，於KKLife X 紅龍食集官網及各大電商平台皆有優惠進行中，包括10月2日前任選相關專區滿999元就贈沾醬一袋。