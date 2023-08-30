唐男鎖定東協廣場移工行竊4次，警方開挖水溝起出贓證物，依竊盜罪嫌送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中東協廣場每逢假日湧進移工人潮，第一警分局繼中派出所日前接獲多名移工報案稱遭扒竊，調閱路口監視器影像追查，當天逮獲慣竊60歲唐男，他坦承連犯4件竊案，並將贓物丟水溝，警方持鐵橇開挖，起出皮夾及信用卡等物，依竊盜罪嫌送辦。

繼中派出所在8月13日下午陸續接獲多名移工報案指稱在火車站及東協廣場附近遭竊，隨身攜帶的皮夾不翼而飛，警方研判竊賊鎖定移工下手行竊，過濾比對相關路口監視器影像，發現疑似竊嫌身影，隨後並在火車站前人行道發現竊嫌唐男蹤跡。

60歲唐男頭戴鴨舌帽、穿著低調，已扒竊皮包、皮夾4次，並得手新台幣2萬多元，還一路緊盯路人的財物，尋找下手目標，不料，行跡敗露，員警鎖定並順勢包抄逮人。

唐男自知難逃法網坦承行竊，供稱得手後，取出現金，皮夾都丟在小巷內水溝，繼中派出所所長蔡明松率員前往，借用鄰近店家的鐵橇、鐵鎚等工具，撬開水溝蓋，趴在地上挖水溝，費了九牛二虎之力「挖呀挖」，挖出4個皮夾、3張金融卡及1張信用卡等贓物。警詢後，將唐男移送台中地檢署偵辦。