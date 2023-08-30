今天是開學日，雖然桃園市腸病毒健保門診及急診就診人次有微幅下降，不過衛生局說預期開學會將出現今年腸病毒的第2波流行，提醒家長多留意孩子的身體健康狀況。

衛生局指出，依據衛福部疾管署統計資料，可見桃園市腸病毒健保門診及急診就診人次上周（8月20日至8月26日）有1106人次，較前一周減少112人次，下降9.2％，不過預期開學後將出現今年腸病毒第2波流行。

衛生局說，開學後教托育機構內幼童互動密切，容易造成腸病毒疫情傳播，提醒民眾及教托育機構應教導幼童確實做好個人衛生，落實正確洗手的5步驟，包括濕、搓、沖、捧、擦及洗手5時機，分別為進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後和看病前後，而針對學童常接觸的門把、桌椅及玩具定期使用500ppm漂白水消毒。

衛生局呼籲，家長返家應先更換衣服並洗手，再接觸家中幼兒，可避免感染與傳播腸病毒，幼童如經醫師診斷感染腸病毒，應遵守「生病不上學」的防疫措施，勿至補習班、安親班或其他擁擠的公共場所活動，並與其他嬰幼兒適度區隔。

衛生局再次提醒家長，感染腸病毒如出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應立即送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院，林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院就醫，以掌握黃金時間治療，使病童獲得妥善治療，降低重症發生的機會。