黃子佼、炎亞綸6月捲入MeToo及情感風波，都停工至今，第58屆金鐘獎將於10月舉辦，是否會影響到2人主持的節目，甚至連帶導致無法入圍？資深製作人兼主持人焦志方29日出席記者會，對此精闢分析。

黃子佼還有機會出現在入圍名單？焦志方覺得會，「如果他是在作品裡犯了這樣的錯，那作品的確會大打折扣，但他今天的錯跟他入圍的作品，是2個不相干的，如果因為佼佼一個人以前的錯誤，抹煞了整個節目幕前幕後所有共同努力的同仁，好像不太公平」，他說如果他是評審，他會提出自己的觀點給其他評審當參考。

黃子佼被爆料後，先是毀滅式爆料再自殘送醫，算是斷送演藝前程，雖然日前發出千字文，希望可以成為「黃子佼3.0」再出發，但網路評價不一，目前也沒看到他有新動作。認為黃子佼何時會復出？焦志方說，他無法替黃子佼決定要不要復出，最重要的是希望他心情能獲得平復，「有後功就可以補前過，做好善後工作，我相信大家會接受的。」