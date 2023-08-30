台灣民眾黨主席柯文哲（中）30日率黨團及競辦幹部同仁舉辦普渡儀式，普渡結束受訪時，被問及郭台銘IG目前仍僅追蹤柯文哲一人，是否覺得郭這份愛太沉重？柯文哲先是笑了一下，然後說，下一題。（劉宗龍攝）

民眾黨總統參選人柯文哲29日出席台北市計程車工會普渡餐會。（本報資料照片）

民眾黨總統參選人柯文哲29日出席台北市計程車工會普渡餐會，卻傳出因為已宣布參選的鴻海創辦人郭台銘提早到現場，導致柯在台下等了25分鐘。柯文哲今天表示，如果郭台銘要講話，就讓郭講，「難道我要去跟他搶那個舞台嗎？不需要嘛」。

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲（右三）30日在競選總幹事黃珊珊（右四）陪同下，率黨團及競辦幹部同仁在競選辦公室所在的台玻大樓門口舉辦普渡儀式。（劉宗龍攝）

柯文哲今天下午率黨團及競辦幹部同仁舉辦普渡儀式，會後受訪時，媒體問拜拜想要鎮壓牛鬼蛇神？柯文哲苦笑說，這是什麼題目，哎呦，多奇怪的題目。

對於昨日罰站25分鐘一事，柯文哲指出，昨天活動是計程車駕駛員的工會，吃平安餐會，他認為不要反客為主、喧賓奪主，人家是平安餐會，他去是來賓，就給工會祝福，這樣就好了，他還交代民眾黨的人不准喊凍蒜，不要把它變成自己的造勢場合。被問抵達時看到郭在台上是否傻眼？柯文哲表示，人活在世界上，一個是自然就好，另外一個是隨遇而安，既然郭台銘早到1個小時，正確講法是早到1個小時又5分鐘，「啊如果他要講話，就讓他講嘛，難道我要去跟他搶那個舞台嗎？不需要嘛」。

至於昨天有如郭台銘造勢場合，是否感覺被吃豆腐？柯文哲說，也不用想太多啦，我們活在世界上，凡是自然就好，該怎麼做就怎麼做，這樣就好了。

此外，郭台銘IG只追蹤柯文哲一人，媒體追問是否這份愛有點沈重？柯苦笑，「只追蹤一個人，哇，這個」，嘆一口氣說「下一題」。