民眾黨總統參選人柯文哲29日出席台北市計程車工會普渡餐會，卻傳出因為已宣布參選的鴻海創辦人郭台銘提早到現場，導致柯在台下等了25分鐘。柯文哲今天表示，如果郭台銘要講話，就讓郭講，「難道我要去跟他搶那個舞台嗎？不需要嘛」。
柯文哲今天下午率黨團及競辦幹部同仁舉辦普渡儀式，會後受訪時，媒體問拜拜想要鎮壓牛鬼蛇神？柯文哲苦笑說，這是什麼題目，哎呦，多奇怪的題目。
對於昨日罰站25分鐘一事，柯文哲指出，昨天活動是計程車駕駛員的工會，吃平安餐會，他認為不要反客為主、喧賓奪主，人家是平安餐會，他去是來賓，就給工會祝福，這樣就好了，他還交代民眾黨的人不准喊凍蒜，不要把它變成自己的造勢場合。被問抵達時看到郭在台上是否傻眼？柯文哲表示，人活在世界上，一個是自然就好，另外一個是隨遇而安，既然郭台銘早到1個小時，正確講法是早到1個小時又5分鐘，「啊如果他要講話，就讓他講嘛，難道我要去跟他搶那個舞台嗎？不需要嘛」。
至於昨天有如郭台銘造勢場合，是否感覺被吃豆腐？柯文哲說，也不用想太多啦，我們活在世界上，凡是自然就好，該怎麼做就怎麼做，這樣就好了。
此外，郭台銘IG只追蹤柯文哲一人，媒體追問是否這份愛有點沈重？柯苦笑，「只追蹤一個人，哇，這個」，嘆一口氣說「下一題」。
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