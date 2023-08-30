台灣女歌手周子寒年輕時長相清秀、甜美，曾是方季惟、潘美辰的宣傳人員，後來被唱片公司老闆相中，發行首張唱片《聽說你離開他》就走紅，並以《吻和淚》創下1992年度台灣女歌手銷售之冠，只要出場阿兵哥就暴動，被封「軍中情人」。已淡出歌壇多年的她，致力於教會活動，56歲近照曝光。

周子寒1990年出道，當年被唱片公司包裝成玉女歌手，簽約時規定不得談戀愛、結婚，若違反得支付3600萬違約金，她當時自認是一片歌手，玩票性質居多，想不到人氣迅速高漲，走到哪都會受到阿兵哥熱烈的歡迎，因此當選「軍中情人」，整整紅了13年，但她不適應爆紅的壓力，加上被經紀公司安排拍八點檔，周子寒決定急流勇退，轉行當平凡的上班族。

周子寒曾是軍中情人。（圖／中時資料照）

隨著科技的進步，周子寒近年成立臉書粉專，自介寫著：「雖然開始的很晚，但仍希望藉此和您分享生活點滴，工作信仰服事，常常喜樂，不住禱告，凡事謝恩。」可以看到周子寒是宋逸民夫妻主導的「藝起發光教會」成員之一，她跟著弟兄姊妹到安得烈慈善協會做善事，非常有效率地完成500多份的物資包，呼籲外界有錢出錢、有力出力，關懷社會上的弱勢族群。

56歲周子寒熱衷教會事務。（圖／FB@周子寒Sophia）

而8月2日是她出道滿33年的日子，周子寒PO年輕時的美照，感性地說：「年輕真好，願我們都保持一顆年輕的心繼續往前。」對照56歲的現在，周子寒蛻去青澀的氣息，整個人變得更成熟、有韻味，身材也沒有太多變化，保養得宜的外型令人驚豔。