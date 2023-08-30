「綠乖乖可保佑機台設備順暢運作」是揚名國際的台灣特有文化，不僅曾被BBC報導，更廣獲國內外知名企業青睞，中華電首次與乖乖跨界聯名，訂製中華電聯名綠乖乖，包裝印製電腦、server等常用機器設備，搭配「IDC穩定又可靠，機器乖乖不胡鬧」標語，強化客戶信心，更設計「永不當機」、「機器乖乖，不想加班」等趣味標語，希望藉此加強綠乖乖特有的庇佑力量。首波訂製中華電聯名綠乖乖活動，即日起至12月底，客戶只要成功申辦IDC衛星機房優惠方案，即可獲得「限量特製聯名綠乖乖一箱」，可以達到傳統「綠乖乖讓機台設備乖乖」的效果。

同時，中華電並將於今年10月推出第二波全新乖乖加值服務，不僅提供專業機房服務讓客戶託管重要設備，更持續優化各個面向的客戶體驗，讓中華電完整的IDC服務，成為讓企業安心與業務成長的最佳助攻手。

中華電IDC自即日起推出衛星機房優惠方案，幫助企業解決過去維運機房需要付出高額設備及人力成本，以及遇到散熱不佳、臨時斷網、遭受惡意網站、駭客攻擊等等各種突發狀況而造成營運中斷、甚至衍伸消費糾紛、個資外洩等法律責任及公關危機。