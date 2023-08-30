彰化基督教醫院「平安．品安」直播音樂會準備格具意義的平安小禮「平安抗菌洗手露」。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

彰基急診醫師林品安彈得一手好琴，是近來知名的白袍鋼琴家。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

今天是中元節，有白袍鋼琴家稱號的彰化基督教醫院急診醫師林品安，在該院梅鑑霧禮拜堂舉辦「平安．品安」直播音樂會，透過悠揚樂音撫慰人心，有如另類普度，讓中元節充滿溫馨浪漫氛圍。

林品安彈奏6首旋律美妙動聽的曲目，其中包含巴哈清唱劇《耶穌，世人仰望喜悅》及耳熟能詳的台灣民謠《天黑黑》，最後院牧部全體同工獻唱《平安》，在彰基院牧部主任牧師兵正隆祝禱中，音樂會圓滿落幕。

這場中元節音樂會除了現場演奏，也同步直播到醫院的每台視聽電視，院內醫護、員工、患者及家屬隨時可在候診區、走道、電梯等處的播放系統同步欣賞。

林品安說，透過這場彰基首創的全院直播音樂會，希望把他在國際舞台發光的音樂分享、散播到彰基的各個角落，為大家獻上平安的祝福，能在禮拜堂內演奏台灣民謠，如同彰基矗立在寶島深耕百餘年，體現仁道、人文在地化的精神。

中山醫學系畢業的林品安現年30歲，未婚，從小學習鋼琴，也以當醫師為目標，經多年努力，雙雙達標，成了受注目的白袍鋼琴家，曾獲紐約全世界華人鋼琴大賽銅獎，彈得一手好琴，又從事醫師職業，加上有高顏值，對待患者、家屬及同事和善客氣，圈粉無數。

彰基院牧部牧師成如慧表示，《聖經》撒母耳記中有一段就是藉由大衛為掃羅彈琴驅魔，使掃羅舒暢爽快得到醫治，音樂可以治癒人心、淨化心靈、促進身心健康。音樂會也備有「平安抗菌洗手露」小禮物，瓶上寫著祝福經文，透過上帝所賜的音樂，為彰化鄉親帶來愛、盼望、醫治和平安。