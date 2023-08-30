健身YouTuber「健人蓋伊」近日挑戰在1個月內只吃漢堡薯條，不過有控制每日攝取熱量、規律運動，觀察身體會出現什麼變化，最後一個月過去，雖然體重、體脂變化不大，但體檢發現內臟脂肪變厚一大圈、精蟲數下降、低密度膽固醇從91mg/dl增加到136mg/dl，超過標準值130mg/dl，心血管疾病風險大增。

蓋伊在YouTube表示，在挑戰前先到醫院體檢，除了一般的項目外，還增加精子品質檢查，量出他的體重是76.3公斤，骨骼肌38.7公斤、體脂肪9.6公斤、體脂率12.6%。他說，這次的只吃速食挑戰將每日熱量控制在2900大卡，3餐只能吃漢堡、薯條、炸雞等速食，並繼續維持健身訓練習慣，觀察身體會有什麼變化。

健身網紅蓋伊實測一個月只吃漢堡、薯條等速食，有運動，觀察身體會有什麼變化。(翻攝自YouTube)

狂吃漢堡、薯條一個月後，蓋伊再次去醫院體檢，結果他的體重76.7公斤，增加0.4公斤；骨骼肌38.8公斤，增加0.1公斤、體脂肪9.6公斤持平、體脂率12.8%，只微增0.2%，變化不大。

蓋伊表示，雖然體重、體脂變化很少，但體檢報告中卻出現3種可怕的不良反應，首先是低密度膽固醇從91mg/dl增加到136mg/dl，超過標準值130mg/dl，大增40%以上，醫師指出這樣長時間下來會造成體內慢性發炎、粥狀動脈硬化，動脈血管壁的斑塊積聚，可能使動脈狹窄、阻塞，心血管疾病風險大增。

蓋伊表示，接著精蟲品質檢測也比1個月前下降，最後是從MRI磁振造影發現，內臟脂肪厚度明顯增厚一大圈，肚子明顯比一個月前胖，直言如果只看總熱量，卻不挑選吃下肚的食物，事件非常可怕的事。對此，網友也紛紛留言：「謝謝蓋伊，我真的不敢再吃速食了！」、「看完就完全不想碰油炸食物」。