澎恰恰過去位於大安路的2樓舊家，目前已整層打通。（讀者提供）

67歲資深藝人澎恰恰，過去為了電影夢，積欠上億債務，他在2020年宣告破產且負債2.4億。為還債務，他名下的大安路、虎林街2間房產都向銀行抵押貸款，金主好友林秉文去年證實大安路的2樓豪宅在澎恰恰數年前與前妻離婚時，就將房子歸給前妻，但當澎恰恰需要還債時，前妻還是拿出房子抵押幫忙還錢。

澎恰恰宣布破產後，屢次因為龐大債務的壓力，在社群闡述鬱悶心情，也曾在2021年一度失聯，最後驚動警方，當時轄區警察前往大安路舊家探查，發現該屋已經易主，該屋也在近日悄悄將整層打通。

澎恰恰經紀人向《中國時報》坦言，該房產很早之前就跟澎恰恰沒有關係了，且無奈表示：「如果還有那間房，現在還債也不會這麼辛苦。」澎恰恰今年4月透露還有6千萬債務待解決，為了順利還債決定拓展副業，販售黃金泡菜，目前生意相當穩定。

澎恰恰日前接受本報專訪，強調一定會還錢，也已經委託友人幫忙協商，「效果滿好的，有跟債務人談好還款方式，大家都願意接受，現在算是幾乎都解決了」，他說多虧協商，現在心情輕鬆很多，不會再像過去唉聲嘆氣，煩惱如何過日。