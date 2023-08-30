受到蘇拉颱風及中元節休市等影響，近日蔬菜價格維持在高點，以台北第一果菜市場為例，今天蔬菜均價達51.1元、雖然比昨天的52.1元略跌，但在處在高點，農業部官員表示，預估要到9月中旬菜價才會回穩。

以台北第一果菜市場為例，今天進貨量較昨日減少，市況因逢明日休市，且今天為中元節，預期需求增加，因近期成交價格處於高檔，雖然到貨量減少，但承銷人購買意願趨緩，買氣尚可，交易市況平順，各菜種行情價跌多漲少。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，受到杜蘇芮颱風影響，影響部分蔬菜產品，又以高山高麗菜受損較嚴重，因此影響蔬菜供應量，且近日適逢中元節、開學日等需求量大，加上批發市場明（31日）後（1日）休假，皆是導致餐廳備料需求增加，皆使需求量大增。

姚志旺說，蔬菜復耕約要14天至1個月左右、高麗菜則約要2個月，預計9月中旬後菜價才會較穩定，農糧署也會視情況釋出滾動倉儲、增加供應量。