鴻海集團創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，喊話國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲談整合。柯文哲競選總幹事黃珊珊今天在臉書發文重申，「選前4個月，柯文哲將代表台灣民眾黨參選總統到底，這一點是不會改變的。」
黃珊珊說，當然知道很多人都希望在野整合，但這是關係台灣未來的總統大選，不是派代表密室協商搓湯圓，如果要談，就要談人民關心的台灣未來，如何面對問題、帶領國家面對未來挑戰，而不是誰要做大哥，誰要做幾年。
黃珊珊表示，公開透明，是民眾黨堅持的信念，否則，就好像國民黨總統初選，就是一個很好的例子，只要是密室不透明的政治操作，終究會失去人民的信任。
黃珊珊強調，政治不難，凡事公開透明、堅持正直誠信，心存善念，相信美好台灣，政治可以很簡單、很純粹。
她認為，政治上當然可以合作，但是還是要講信念、談價值，只要對國家人民有利的，當然都可以合作，聯合政府、團結台灣，不是交換權位、更不是只顧個人或政黨利益。
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