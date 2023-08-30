颱風蘇拉逐漸靠近台灣，雖說對地處北部的基隆市預估影響不大，但後方又有海葵颱風可能掠過台灣北部。基隆市長謝國樑30日下午視察愛四路、仁一路低窪地區的防颱相關措施。謝國樑強調，已爭取增設抽水站，最快明年底可以完工。

8月3日卡努颱風接近台灣北部前，基隆市愛四路、仁一路口附近，突然淹水。基隆市工務處長陳耀川表示，基隆市區就在基隆港旁，颱風來襲若遇大潮，低窪地區就容易淹水。

陳耀川指出，那次淹水最主要是當天的滿潮潮位高達158公分，創十年來最高紀錄。因此當天從晚間9時許，愛四路88號到78號間的道路及商家騎樓就因為高潮位，導致淹水5至8公分，在工務處緊急調派抽水機抽水後才解決。

陳耀川說，目前仁一路靠近基隆港的3座抽水站，每秒可抽排13立方公尺的水量，愛四路機動排水待命。

謝國樑30日視察時指出，目前市政府已經安排了幾部小型抽水機，拜託工務處長陳耀川及工務處同仁及承包廠商，希望在颱風接近這幾天晚上，能夠輪班，隨時監看水位，一旦發生問題，可以緊急調配處理。

謝國樑說，除了短期的因應外，中期來說，市府已經向營建署爭取到建設抽水站的經費，營建署補助2300萬元將在田寮河金雞橋側雨水箱涵出口設置水閘門及抽水機，有效解決愛四路海水倒灌積淹水情況；謝國樑指出，目前案子進入細部設計階段，預計年底上網發包，明年初施工，年底完工。

現階段市府將緊密監控氣象預報及水位，若可能發生豪大雨，工務處的臨時抽水站便會進駐。謝國樑承諾，工務處會隨時監看變化，不會等雨量大了才想辦法。