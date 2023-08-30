蔡英文總統將於9月5日至9月8日率團專程訪問史瓦帝尼。照慣例，國安局長蔡明彥已先一步進行踩點，視察相關維安措施，並前往羅濟塔王宮晉見國王恩史瓦帝三世，傳達蔡英文總統對兩國即將建交55周年，以及國王恩史瓦帝三世55歲生日的雙重祝賀，但背後最重要的意義，還是積極的推動情報外交。

而蔡明彥此行也分別拜會史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini)及副總理馬蘇庫（Themba Masuku)，更加鞏固台灣與史瓦帝尼兩國間長達55年的邦誼。

具有豐富外交經驗的蔡明彥接任國安局長後，積極推動情報外交。尤其是近年來大陸積極對非洲國家招手，對我方的外交及情報形成嚴重考驗，因此讓我方情報單位更積極經營。

蔡明彥認為，台灣在歷經八二三砲戰、台海危機、近期兩次中共環台及利劍對台軍演，早已讓國際間更重視台灣，並將台灣當作重要的情報合作對象。尤其俄烏戰爭後，讓各國發現戰爭不再遙不可及，而必須獲取有效的情報，勢必展開國際合作，希望透過台灣了解大陸樣態，畢竟全球最了解大陸的就是台灣，因此國際情報在進入戰國時代後，反而也開啟了台灣的情報黃金時代。

而蔡明彥也希望台灣在這個情報黃金時代中，與各國建立共同安全圖像，此舉的意義在於跨國分享，讓各國的決策者知道可能面臨何種狀況，也能讓社會大眾理解面臨何種地緣政治挑戰，屆時若有重大事件發生，才能串連戰略與情報、即時採取行動。

尤其大陸對於國際的態度日趨強勢，在俄羅斯入侵烏克蘭後，形成威權主義與民主陣營的競爭態勢，讓歐洲國家面臨「挑戰」，因此在這個黃金年代中，台灣與相關國家互動比過往來密切。