法務部今舉辦行政執行署高階主管及分署長聯合交接宣誓典禮，法務部長蔡清祥致詞時期許新任高階主管及分署長秉持「公義與關懷」核心價值，加強執行滯欠大戶，善用分期繳納的執行措施及活用其他機關與社會資源，公私協力，與面臨困難的民眾共渡難關。

蔡清祥說，各位高階主管及分署長，應建立正確觀念，保持積極態度，勇於承擔責任、以身作則，果斷的決心、找出問題解決問題，續以創新思維與妥適應對作法，帶領同仁提升執行效率及服務品質，重視外界看法、回應各界要求，達成讓國人有感之施政目標。

行政執行署成立至今23年，徵起金額突破6400億元，署長黃玉垣在典禮中提出行政執行5大面向，包括「落實科技化政策導入AI數位治理提升業務量能」、「強化機關跨域橫向聯繫」、「貫徹國家當前重大政策」、「展現團隊效能」、「主動關懷弱勢義務人」。

今天的交接典禮，包括1位新任高階主管、6位新任分署長，分別台北分署長葉自強接任行政執行署副署長，其餘楊秀琴接任台北分署長、黃立維接任新北分署長、吳祚延接任台中分署長、張雍制接任台南分署長、楊碧瑛接任高雄分署長，以及柯怡如接任屏東分署長。

蔡清祥表示，葉自強歷練完整，是首位派任副署長的行政執行官，黃立維於台高檢服務期間，負責籌建科技監控中心，具備法律、科技雙重背景，柯怡如任職二審檢察官時，偵辦國安案件，同時擔任打擊妨害綠能產業犯罪的執行祕書。