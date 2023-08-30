李榮浩先前捲入天后李玟（CoCo）和《中國好聲音》的風波，指他冷血並未在第一時間攙扶因腳傷跌倒的李玟，對此，李榮浩暫未正面澄清，近日則現身老婆楊丞琳在廣州的演唱會，愛相隨當小歌迷，身旁又出現明星CP井柏然、劉雯，讓整場演唱會話題不斷。

李玟上月過世後，網上出現一段她控訴《中國好聲音》節目組霸凌的音檔，她強調自己是為了培養新人，不計代價酬勞救火參加節目，卻被製作單位報復，當天她撐著受傷的腿上台，本來說好要請學員王澤鵬扶她，卻被工作人員請走，導致李玟在錄影時跌倒，而人在現場的李榮浩、李克勤視若無睹，僅有梁靜茹上前攙扶，但最後仍被工作人員拉開。

對此，李玟的忘年之交甄妮痛批：「參與《好聲音》的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」而李榮浩、李克勤的微博更是被質疑的網友灌爆，但兩人都沒正面回應。26日晚間，李榮浩被拍到楊丞琳廣州演唱會當歌迷，看似不受李玟爭議影響。

眼尖網友發現，李榮浩當天穿咖啡色襯衫，身邊跟著井柏然和劉雯，頭戴情侶帽，而楊丞琳夫妻和井柏然這對情侶先前就曾被拍到一起出國旅遊、一起參加張惠妹演唱會，平時也會在社交平台上互動，李榮浩還被虧是劉雯、井柏然的「愛情保安」，看來感情相當穩定，也令網友好奇井柏然和劉雯何時也會好事近，大方公開戀情甚至領證結婚。