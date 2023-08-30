日本2021年試管嬰兒出生人數高達6萬9797人創下歷史新高，較2020年增加9416人，平均每11名新生兒就有1人是試管嬰兒。

日本讀賣新聞報導，「日本產科婦人科學會」調查顯示，除了試管嬰兒人數創新高紀錄，2021年的不孕症治療件數也以49萬8140件同創新高。

2020年可能是受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等影響，造成試管嬰兒人數減少，但從2021年的調查結果來看，應該會持續呈現增加趨勢。

日本自2022年4月起將不孕症治療納入公費醫療保險給付範圍，外界期待能減輕治療帶來的經濟負擔。

負責彙整此次調查的東邦大學教授片桐由起子說，在出生人數減少的情況下，目前每11名新生兒就有1人是試管嬰兒，占比持續增加。

不過，片桐也提醒，雖然女性對不孕症治療的抗拒感有所減少，但人工受孕成功率同樣會隨著年齡增長而下降，希望大家從長期觀點來思考生育計畫。

全球第一個試管嬰兒1978年在英國出生，日本境內首名試管嬰兒則於1983年在東北大學誕生。根據調查，日本境內透過不孕症治療誕生的人數，截至2021年已累計達84萬1106人。

人工受孕是一種不孕症治療方式，從女性體內取得卵子後與精子在體外進行受精，再將胚胎植入子宮內以利懷孕。朝日新聞報導，從不孕症治療年齡層來看，以39歲女性的3萬9631件居冠，其次是40歲及41歲。（譯者：黃名璽/核稿：張茗喧）1120830