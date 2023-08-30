2024年總統大選，藍白是否有機會合作，各界高度關注。前立委蔡正元透露，有許多人接到民調電話就不想回答了，呼籲國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲要鼓舞支持者士氣，並坦言他曾在柯民調高時喊話國民黨要考慮柯侯配，如今隨著侯民調上升，柯也該考慮侯柯配。

蔡正元今（30）日在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，侯、柯應喝喝咖啡，把氣氛緩和一下，並不是喝咖啡就要決定大事，而是讓所有在野支持者覺得有希望出線一組人馬，讓大家有期待。蔡正元強調，現在很多人接到民調電話就不想回答了，侯、柯要鼓舞兩黨支持者的士氣。

至於侯、柯兩人的合作，蔡正元認為，雙方要以民調支持度做最後決定比較客觀，看看最終是柯侯配民調比較高還是侯柯配。蔡正元坦言，在柯文哲民調領先侯友宜很多時，他曾喊話國民黨要考慮柯侯配，如今柯民調下滑，柯也要考慮侯柯配，畢竟政治人物不管怎麼偉大，還要靠選民支持才有用。