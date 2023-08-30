新北市政府將在9月6日至8日於市府1樓大廳舉辦「2023新北電競特展」，現場共規畫3大展區的電競體驗，結合科技與娛樂，帶領民眾探索電競的無限淺能，同時展現新北在硬體製造及電競產業發展優勢，展現新北電競政策的成果與能量，展出期間只要完成指定任務，還能獲得精美禮品。

經發局長何怡明表示，台灣在全球電競硬體市場佔據重要地位，新北市擁有眾多電競產業的優勢，包括宏碁、微星、技嘉、HTC、威剛等電競硬體及周邊設備大廠，以及東森、民視等媒體進駐，為新北的AI娛樂體驗注入活力。

此外，為了推動電競發展，新北市府也在三重成立電競基地，透過專業設備並開辦電競課程，迄今培育超過3000人次的電競產業人才，也透過定期舉辦亞洲電競公開賽等相關活動，推廣電競正向文化。

本次展出共規畫3大主題專區，包含「電競主舞台」、「電競時光迴廊區」以及「電競科技互動區」，透過各種科技設備，以圖像及影音帶領民眾體驗電競科技以及一窺電競產業概況，還能感受虛擬實境的沈浸式體驗。現場另邀請各大電競品牌在現場展現電競相關設備的超高效能。

展出期間還有完成任務拿好禮的活動，只要在體驗區完成遊戲體驗並拍照打卡，或在府中廣場地景及展場中尋獲2處Q版市長，就有機會獲得精美禮品。2023亞洲電競公開賽也搶先於9月1日至3日在板橋體育館登場，相關訊息皆可在新北市經發局或新北電競基地粉專查詢最新活動資訊。