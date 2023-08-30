2021年新埔義民祭典，蔡英文總統到場，採人流管制加強維安。（羅浚濱攝）

今年新埔義民祭典，蔡英文總統和副總統賴清德將分開到場，維安從上午到下午，員警私下「幹爆」。（羅浚濱攝）

新竹縣褒忠義民廟今年建廟235週年，9月4日（農曆7月20日」將舉行盛大的傳統典祭，蔡英文總統將出席，國、民兩黨總統參選人侯友宜和賴清德將「錯開」先後到場，讓負責維安的員警私下「幹爆」，將會曬成人乾！

歷屆總統大選，新埔義民廟都是各政黨總統參選人必拜的廟宇之一，蔡英文總統2021年參加義民祭，因疫情採取嚴密的人流管制，義民廟前廣場不見人潮，現場眾多媒體拍攝蔡英文進場，但不能進入廟宇拍攝。去年義民祭典，由客委會主委楊長鎮代表蔡英文參加，祭典會場熱鬧滾滾。

今年義民廟建 廟235週年，縣長楊文科與中台灣7縣市首長，日前挑擔為祭典熱鬧開幕，創下歷年來開幕參與人數最多紀錄。因逢總統大選年，各政黨總統參選人預料都會來義民祭典參拜，爭取客家鄉親的支持。

據了解，蔡英文總統將參加9月4日的義民祭，離開後國民黨總統參選人侯友宜接續到場祭拜，民進黨總統參選人賴清德再到場，避免「王見王」。

往年義民祭，新竹縣警局安排維安勤務，頂多到上午11時結束，蔡英文、侯友宜及賴清德到義民廟的時間差約3個小時，維安勤務將從上午到下午待賴清德離開，當天應是艷陽天，讓員警私下抱怨，「幹爆」可能會曬成人乾。

民眾黨總統參選人柯文哲目前還不確定會出席。宣布投入總統大選的鴻海集團創辦人郭台銘，預定9月3日下午參加祭典前的放水燈。