嘉義何明德行善團遭舉報挪用各界造橋鋪路的捐款6億9570萬6401元，作為金融投資的私人用途，負責人陳美智及其丈夫蕭豐彥夫妻被嘉義地檢署依洗錢防制法、公益勸募條例等罪嫌起訴，法官痛批2夫妻利用台灣人世界聞名的善心，蠶食鯨吞善款，從重論處，依公益侵占罪重判2人各6年2月有期徒刑。

法官指出，蕭豐彥及陳美智夫妻自2002年至2020年以造橋鋪路行善為由，對外募款累計14億2203萬5201元，扣除7億2034萬元用於文宣工程等支出，以及文宣上記載「何明德行善團」現有餘額598萬8800元後，還有6億9570萬6401 元未揭露記載於對外的文宣。

2人將這6億9570萬6401元分散存放，用自己及家人的名義，陸續購買高額保險、金融商品，藉此方式侵占為己有。

蕭豐彥及陳美智辯解有提撥工安基金及退休金等款項，並未揭露於文宣，但經審查證據資料顯示2人並沒有提撥工安基金及退休金。

合議庭法官認為蕭豐彥及陳美智2人利用台灣人樂善好施，世界聞名的善心，將部分善眾捐款中飽私囊，近20年蠶食鯨吞鉅款近7億元，悖離善眾之託付。

洗錢防制法一般洗錢罪的刑度為7年以下有期徒刑，公益侵占罪刑度為1年以上7年以下有期徒前，2人一犯罪行為觸犯兩罪，依法從一重罪論處，因而依公益侵占罪判2人各6年2月。

扣案犯罪所得6億9570萬6401元及未扣案的犯罪所得499萬1727元，均沒收。全案可上訴。