【全程字幕】中常會致詞劍指郭台銘？ 朱立倫：只為私利對不起主流民意 @ChinaTimes

鴻海創辦人郭台銘日前高舉主流民意大旗宣布角逐2024總統大位，國民黨主席朱立倫今在中常會喊話，所有在野人士都有決心跟責任要「下架民進黨」，應該要團結在一起，如果只有自我、沒有大局，那真的是對不起主流民意、對不起大眾，國民黨黨員更有這樣的責任，每位都必須秉持這樣的決心。如果只為私利，只為自我，「黨紀不容，民意不容」，這是大家共同的信心與決心。

朱立倫指出，副主席夏立言正在山西訪問，參加「台商台青走晉來」活動，之後到山東參加第27屆魯台商務的洽談會；秘書長黃健庭正在廣州參加相關的台商活動；台北市蔣萬安正在上海參加雙城論壇，展現出我們的氣度跟風範，尤其在雙城論壇主講中，特別強調和平、雙贏，「雙城好，兩岸好」，蔣市長展現出國民黨的立場，希望能夠兩岸好，希望和平、能夠雙贏。

朱立倫表示，不管是夏立言、黃健庭及蔣萬安在中國大陸，都是為台商、台生、台青、台胞，還有中小企業以及農漁民來發聲，希望所有農漁民的產品，因為我們的努力能夠順利買出去；也希望透過我們的努力，能夠幫助中小企業的產品持續順利銷到中國大陸；更希望兩岸之間不管是ECFA或所有商品、貿易都能夠非常能夠順利。

朱立倫強調，國民黨是真正腳踏實地解決問題，相對地，民進黨台北市議員，到民進黨中央，到民進黨各界，對兩岸不但沒有辦法有任何開展，都是用嘲諷、用反對的方式來對於兩岸的推動進行阻擾，更何況又看到民進黨的總統候選人，講的是風涼話還是笑話，對於兩岸完全一籌莫展，還要邀對岸領導人來台灣吃飯、喝珍珠奶茶，這些民眾都看在眼裡，能夠體會到民進黨光說不練，甚至是阻礙兩岸發展的具體事證。

朱立倫指出，今天媒體關注的焦點，包括imB的大弊案、90億的詐騙；還有去年5月成立的公司賣雞蛋，可以賺上億元；也有很多綠能公司，獲得很多台電的補助。他表示，這些詐騙案、暴利，或者民進黨口中的合法補助，背後都有非常明顯的民進黨高層，或綠營民代的身影，民眾還看得下去嗎？不斷地發生不公不義的事情以及弊案，國民黨立法委員認真地揭弊、打弊，讓這樣貪贓枉法、不公不義、貪腐亂政的民進黨下台，是我們最大的責任。

朱立倫期望，所有在野朋友有這樣的決心、更有這樣的責任，為了兩岸和平、為了公平正義，為了希望政黨輪替、下架民進黨的主流民意。若還不能夠團結在一起，還一切只想到自己、只有自我、沒有大局，那真的是對不起主流民意、對不起大眾。

朱立倫強調，我們要盡最大的努力，團結所有的力量，國民黨黨員更有這樣的責任，每位都必須秉持這樣的決心。如果只為私利，只為自我，「黨紀不容，民意不容」，這是大家共同的信心與決心，我們一起團結努力。